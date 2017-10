Ihr solltet eure Switch unbedingt auf Version 4.00 aktualisieren, denn es bringt neue und sehr wichtige Features, die die Konsole bisher noch sehr sperrig gemacht haben.

Heute wurde überraschend ein System-Update für die Switch von Nintendo veröffentlicht. Mit Version 4.00 erhält die Konsole essentielle neue Featuers, die eigentlich schon von Anfang an hätten dabei sein sollen. Endlich können Switch-Besitzer Speicherdaten und Accounts zwischen Konsolen transferieren. In "ausgewählten Spielen" wird es zudem außerdem möglich sein, die lange versprochenen Videoaufnahmen vornehmen zu können. Zum Launch des Features umfasst diese Liste The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, ARMS und Splatoon 2. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird bald auch Super Mario Odyssey folgen.

Zum Streamen eignet sich das Feater allerdings nicht wirklich. Dafür können aber spannende oder beeindruckende Momente auf Twitter und Facebook geteilt werden. Nach wie vor werden Screenshots aufgenommen, wenn der Foto-Knopf auf dem linken Joy-Con gedrückt wird. Wird die Taste gehalten, wird ein Video der letzten 30 Sekunden gesichert.

So nett das Transfer-Feature klingt, es ist allerdings nicht dazu geeignet, Backups zu erstellen oder Speicherdaten einzelner Spiele zu übertragen. So gesehen unterscheidet es sich wenig vom Datentransfer des 3DS, abgesehen davon, dass nebenher auf dem empfangenden System andere Accounts bestehen bleiben.

Weitere Neuerungen umfassen neue Profil-Icons aus Super Mario Odyssey und Breath of the Wild und die Möglichkeit, Spiele im eShop nun vorzubestellen und Pre-Loads zu starten. Der Look des Newsfeeds wurde überarbeitet. Nun besteht auch die Möglichkeit, einen Raum zu eröffnen, um alle Systeme lokal auf den aktuellsten Stand zu bringen. Darüber hinaus steht ein Update für die Joy-Con möglich. Ihr könnt es über die Controller-Optionen in den Einstellungen durchführen. Was es allerdings genau tut, ist nicht bekannt.