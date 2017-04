Es ging in der Direct-Konferenz bei Nintendo aber nicht nur um Spiele; auch die Hardware an sich war Thema. Für diese gibt es im weiteren Jahresverlauf Neues an der Peripheriefront.

Pünktlich zur Veröffentlichung des farbenfrohen Arms am 16. Juni 2017 soll es auch eine neue Farbvariante der Joy-Con-Controller geben. Dabei handelt es sich um die Farbe Neon-Gelb, die ihr ab diesem Tag käuflich erwerben könnt. Künftig wird es damit dann die Farben Grau, Neon-Rot, Neon-Blau und Neon-Gelb geben. Individuell soll ein Joy-Con-Pad 49,99 US-Dollar kosten, ein Paar wandert für 79,99 Dollar über die Ladentheke.

Am gleichen Tag gibt es mit dem Battery Pack noch ein weiteres neues Accessoire für die Switch. Dieses wird im Doppelpack verkauft, so dass ihr ein solches an jeden der zwei Joy-Cons anbringen könnt. Dadurch sollen dieser eine ganze Zeit länger durchhalten können, wobei AA-Batterien zum Einsatz kommen. Zum konkreten Umfang der zusätzlich verfügbaren Batterielaufzeit hat sich Nintendo aber noch nicht geäußert.

Aktuell können die Joy-Cons rund 20 Stunden eingesetzt werden, was durchaus bereits lang ist.