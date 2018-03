Nach einer Direct Mini im Januar und einer größeren Nintendo Direct vor einigen Tagen steht die nächste Online-Show rund um die Nintendo Switch bereits in den Startlöchern. Wir verraten euch, was auch dieses Mal erwartet!

Nach einer Direct-Ausgabe im März hat Nintendo schon das nächste Online-Event rund um die Erfolgskonsole Switch geplant. So soll in der neuen Woche ein sogenannter Nindies Showcase über die Bühne gehen und im Netz übertragen werden.

Einen solchen Stream gab es bereits schon einmal, nämlich am 01. März 2017, kurz vor dem Release der Switch. Im Zuge dessen wurden unzählige Indie-Titel für die Hybrid-Plattform angekündigt, darunter beispielsweise SteamWorld Dig 2, Yooka-Laylee oder The Escapists 2. Ähnliches ist nun in der neuen Ausgabe am 20. März 2018 zu erwarten. Die Übertragung ist für 17:00 Uhr deutscher Zeit eingeplant.

Eine Ankündigung wird wohl aus dem Hause von Oddworld Inhabitants kommen, denn das Entwicklerstudio deutet eine solche eben für dieses Datum schon an. Möglicherweise kommt also Oddworld: New 'n' Tasty auf die Switch - oder aber es gibt einen Nachfolger zu Oddworld: Soulstorm. Den Link zur Übertragung findet ihr bereits im Folgenden in dieser Meldung.