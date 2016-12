Nintendo hat zuletzt ja die genaue Zeit für die Präsentation der Switch im Januar bekanntgegeben. Darüber hinaus werden aber auch ausgewählte Spieler selbst die Chance erhalten, Hand an die neue Konsole anzulegen.

Nachdem zunächst einige Informationen geleakt wurden und in Umlauf gelangten, wonach Nintendo ausgewählte My-Nintendo-Nutzer - Nintendos Belohnungsprogramm - zu einer Präsentation der neuen Switch einlud, hat man diesen Umstand nun auch ganz offiziell bestätigt. Demnach wird es mehrere Hands-On-Events in den USA geben.

Die geleakten Infos betrafen zunächst nur Spieler im Raum New York City, doch auch in anderen US-Städten wird Nintendo zu einer Switch-Präsentation für Spieler laden. Der Zeitplan sieht hierfür wie folgt aus:

13. bis 15. Januar: New York City

10. bis 12. Februar: Washington D.C.

17. bis 19. Februar: Chicago

24. bis 26. Februar: Los Angeles

03. bis 05. März: San Francisco

Die exakten Veranstaltungsorte werden noch bekanntgegeben; die Daten und auch Städte können sich noch ändern. Grundsätzlich ist das erste Event in New York auch frei zugänglich, sieht man einmal von den ersten beiden Tagen ab, an denen nur geladene Gäste zugelassen werden. Ob dieses Format auch in den anderen Städten beibehalten wird und ob es eine solche Aktion auch in hiesigen Gefilden geben wird, ist noch nicht bekannt.