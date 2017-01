Entgegen ersten Annahmen müsst ihr nochmal in die Tasche greifen, um eure Joy-Con-Controller für Switch unterwegs zu laden. Das mit der Konsole mitgelieferte Joy-Con-Grip-Zubehör verfügt nämlich über keine integrierte Powerbank.

Es war ein kleines Detail, das die Nintendo-Switch-Präsentation am vergangenen Freitagmorgen nicht eindeutig geklärt hatte. Nun ist durch einige Händlerlistungen klar, dass das mitgelieferte Joy-Con-Grip, das als Halterung für die Joy-Con-Controller dient, diese nicht mit Strom versorgen wird. Das heißt aber nicht, dass es überhaupt nicht möglich ist. Stattdessen bittet Nintendo abermals zur Kasse und bietet die Joy-Con-Grip-Aufladehalterung an, deren mittlerer Teil mit einem Akku ausgestattet ist, der die beiden Mini-Controller auch unterwegs auflädt. Das ist normalerweise nur an der Konsole möglich. Solltet ihr unterwegs also mehr Energie benötigen werden 29,99 Euro fällig.

Abgesehen davon unterscheidet sich die Premium-Version der Halterung durch die transparenten Griffe, die im Standardmodell schlicht schwarz sind. Auf der offiziellen Nintendo-Website heißt es, dass die Joy-Con-Controller rund 20 Stunden lang mit einer Aufladung auskommen. Diese Zeit wird sich mit den Ladezyklen natürlich verkürzen. Um die integrierten Akkus vollständig zu laden müsst ihr sie 3,5 Stunden an der Konsole oder der Aufladehalterung angeschlossen haben.