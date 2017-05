Schon im vergangenen Jahr kamen Gerüchte um ein Crossover-Rollenspiel mit Nintendo-Maskottchen Mario und Ubisofts Rabbids auf. Nun gibt es neue Anzeichen für die Existenz und einen möglichen Veröffentlichungszeitraum des Titels.

Unter dem Namen Mario + Rabbids Kingdom Battle soll Ubisoft an einem Crossover-Rollenspiel der beiden bekannten Marken arbeiten. Die ersten Gerüchte zu dem Titel, das anfangs noch als Mario RPG: Invasion of the Rabbids durchs Internet geisterte, kamen bereits im vergangenen Jahr auf. Eine Ankündigung des Mario-Rabbids-Crossovers oder auch nur eine Bestätigung für eine Zusammenarbeit zwischen Nintendo und Ubisoft blieb bisher aus. Der Webseite Kotaku.com soll nun Bildmaterial zum Rollenspiel zugespielt worden sein, das die Existenz des Titels bestätigt. Eine Veröffentlichung der Assets erfolgte aufgrund der Bitte der Quelle nicht. Auch heißt es, dass Rollenspiel sei für eine Veröffentlichung im August oder September vorgesehen.

Entwickelt wird Mario + Rabbids Kingdom Battle den Angaben von Kotaku zufolge tatsächlich von Ubisoft. Als Grundlage soll die hauseigene Snowdrop Engine, die unter anderem bei Tom Clancy's The Division zum Einsatz kommt, dienen. Insgesamt soll es acht spielbare Charaktere geben. Bei ihnen handelt es sich um Mario, Luigi, Yoshi und Peach. Zu den bekannten Nintendo-Figuren gesellen sich vier Rabbids, die sich als Mario, Luigi, Yoshi und Peach verkleidet haben sollen.

Weiter heißt es, das Spiel würde über ein rundenbasiertes Kampfsystem, einen lokalen Koop-Modus für zwei Spieler und albernen Humor verfügen. Als Beispiel für letzteres beschreibt Kotaku ein Artwork auf dem Mario und andere Charaktere mit Waffen, die Laserstrahlen verschießen, hantieren. Angesichts des bekannten Rabbids-Humors wäre es nicht überraschend, wenn auch das Crossover-Rollenspiel diesen Aspekt verliehen bekäme.

Erscheinen soll Mario + Rabbids Kingdom Battle laut der Kotaku-Quelle derzeitigen Planungen zufolge im August oder September 2017. Ursprünglich sprachen Gerüchte im vergangenen Jahr von einer Veröffentlichung des Mario-Rabbids-Crossovers zum Launch der Switch. Kotaku weist daraufhin, dass Nintendo und Ubisoft bisher keine Stellung zur Existenz des Rollenspiels bezogen haben. Eine Ankündigung könnte auf der diesjährigen E3 im Juni erfolgen. Da die Angaben unbestätigt sind, sollten die Informationen als Gerücht betrachtet werden.