Die Präsentation der Nintendo Switch steht unmittelbar bevor und kurz vorher ist nun eine vermeintliche Liste ins Netz gelangt, welche die ersten Spiele für die Plattform samt Termin bestätigen soll.

Vor der Präsentation am 13. Januar gibt es im Netz nun heiße neue Gerüchte rund um die Switch, denn eine vermeintliche Spieleübersicht mit den geplanten Titeln ist nun geleakt worden. Ob sich die enthaltenen Informationen auch bestätigen, bleibt natürlich abzuwarten, aber interessante Infos birgt diese allemal.

Der Launch der Switch würde demnach wirklich am 17. März 2017 erfolgen, da an diesem Termin auch die ersten Spiele erhältlich sein sollen. Die von der französischen Niederlassung des renommierten Spielemagazins IGN via Twitter veröffentlichte (und wenig später wieder aus dem Netz genommene) Liste nennt als Launch-Titel Splatoon Counterattack, Mario Kart 8: Switch It!, Super Mario RPG: Rabbids Invasion, The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition und - jetzt also doch - The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Die vermeintlichen Informationen passen damit zumindest schonmal zum bereits früher geleakten, potentiellen Erscheinungstermin.

Fast noch interessanter soll es aber dann schon fast am 24. März werden, denn eine Woche nach dem Verkaufsstart der Konsole soll nicht nur Pikmin World folgen, sondern bereits jetzt ein neues Assassin's Creed mit dem Untertitel Egypt. Bringt Ubisoft überraschend schon jetzt einen neuen Teil der Erfolgsreihe?

Im zweiten Quartal seien mit Super Mario Frost Land, Super Smash Bros., FIFA 17 und NBA 2K17 weitere Blockbuster geplant. Wie gesagt: Offiziell bestätigt ist von alledem noch nichts und ein Fake ist nicht auszuschließen. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen jedoch auf dem Laufenden. Gegen ein pünktliches Zelda, ein zügiges neues Assassin's Creed und auf ein bald folgendes Super-Mario-Spiel hätten wir aber alle sicher nichts einzuwenden, oder?