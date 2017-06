Nintendo hat Probleme der hohen Nintendo-Switch-Nachfrage gerecht zu werden. Laut einem Branchenexperte wird sich an den Lieferengpässen der Hybrid-Konsole in diesem Jahr nichts mehr ändern.

Die Nintendo Switch erfreut sich einer großen Beliebtheit und damit anhaltender Nachfrage. Um dieser gerecht zu werden, soll Nintendo bereits Ende Mai die Switch-Produktionsmenge erhöht haben. Allerdings scheint das die Lieferengpässe des Wii-U-Nachfolgers nicht zu beheben. Die Produktionskapazität der Hybrid-Konsole wird durch die hohe Nachfrage an ihre Grenzen gebracht. Nun äußerte sich der bekannte Branchenexperte Daniel Ahmad auf Twitter dazu und meint, dass bei den Lieferschwierigkeiten der Nintendo Switch in diesem Jahr keine Besserung zu erwarten ist.

Expect Nintendo Switch shortages to continue through the rest of the year.



Production is still capped right now due to component shortages.