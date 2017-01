Kostenlose Spiele via Online-Dienst zeitlich begrenzt

Wir berichteten ja bereits, dass der Online-Service der Nintendo Switch künftig ebenfalls kostenpflichtig wird. Wie bei PS Plus und Xbox Live soll es dann auch monatlich wechselnde Spiele für lau geben. Doch das Angebot ist zeitlich begrenzt.

Bei PlayStation Plus oder Xbox Live Games with Gold könnt ihr euch Monat für Monat diverse Spiele im Rahmen eines Abonnements kostenfrei herunterladen. Dieses könnt ihr dann auch nach Ablauf der Aktion weiter zocken, schließlich befindet sich der Titel dann in eurer Spielbibliothek. Wer auf ein ähnliches System bei Nintendo gehofft hatte, wird nun aber enttäuscht.

Es wurde bereits bestätigt, dass alle Abonnenten des künftigen Online-Dienstes der Switch auch jeden Monat Zugriff auf einen NES- oder SNES-Titel erhalten werden. Doch nicht nur, dass es sich dabei also eher nicht um aktuelle Top-Spiele handelt, auch stehen euch diese wirklich nur auch binnen dieses Monats zur Verfügung. Das soll Nintendo of America nun bereits bestätigt haben.

Ist die monatliche Aktion rum und das Spieleangebot innerhalb des Online-Services wechselt, dann ist der Titel des Vormonats ebenfalls nicht mehr abrufbar. Wer nach dem Monat also weiter in dessen Spielwelt eintauchen möchte, muss sich das Spiel wohl oder übel kaufen. Insofern wird der Nintendo-Dienst - andere mögliche, noch nicht angekündigte Features mal außen vor gelassen - aber deutlich schwächer abschneiden, als die Konkurrenz von Sony oder Microsoft.

Nintendo setzt seine Geschäftspolitik damit aber konsequent fort, wie man sie beispielsweise bereits mit der Virtual Console betrieben hat. Wer sich dort einen womöglich schon uralten Titel für eine Plattform zugelegt hatte, musste für die Virtual-Console-Version auf einer neuen Plattform trotzdem nochmal blechen. Selbst eine Übernahme von VC-Titeln von Wii auf Wii U war so beispielsweise nicht ohne Weiteres und ohne zusätzliche Kosten möglich.