Der Launch der Nintendo Switch war ein voller Erfolg. Nun hat sich auch GameStop voller Freude zu den ersten Wochen mit der Konsole geäußert.

Falls ihr euch in den letzten Tagen spontan eine Nintendo Switch kaufen wolltet, werdet ihr sicherlich festgestellt haben, dass die Konsole größtenteils komplett ausverkauft ist. Der Launch war daher ein voller Erfolg. Nun hat sich auch Eric Bright, Senior Director of Merchandising bei GameStop, zum Launch geäußert.

So ist er ziemlich begeistert davon, wie sich die Konsole geschlagen hat. Er spricht dabei von phänomenalen Verkäufen, die sogar die von der Wii überbieten könnten. Auch soll das passende Zubehör sehr oft über die Ladentheke gewandert sein. Passend dazu hat sich auch The Legend of Zelda: Breath of the Wild wie geschnitten Brot verkauft. Die Startbedingungen für eine erfolgreiche Konsole sind gut. Nun liegt es an Nintendo darauf aufzubauen.