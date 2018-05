Inhaber von Nintendos Hybrid-Konsole Switch dürfen sich offenbar auf einen neuen Star-Fox-Titel freuen. Allerdings handelt es sich bei diesem nicht um das, was ihr jetzt vielleicht erwartet.

Nintendo-Fans mögen sich zuletzt gefragt haben, woran eigentlich die legendären Retro Studios werkeln. Diesbezüglich könnte bald Klarheit vorherrschen, zumindest wenn man einem aktuellen Gerücht Glauben schenken mag. So soll ein neues Star-Fox-Spiel von den Retro Studios auf den Markt kommen.

Allerdings dürft ihr vom neuen Titel, der durch ein verifiziertes Gerücht via Reddit die Runde macht, kein klassisches Star-Fox-Gameplay erwarten. Das Spiel soll Star Fox: Grand Prix heißen und vielmehr ein Funracer im Stile von Diddy Kong Racing gepaart mit Einflüssen aus F-Zero sein.

Der Leaker via Reddit glaubt daran, dass es auch eine Hub-Welt, Bosskämpfe und einen Adventure-Modus im neuen Titel geben wird. Die Spekulationen sind deshalb verifiziert, weil ein anderer Nutzer via 4Chan unabhängig vom ersten Leaker ebenfalls entsprechende Infos in Erfahrung gebracht haben will. Auch ein Spiellogo wurde dort schon veröffentlicht.

Seit dem Release von Donkey Kong Country: Tropical Freeze auf der Wii U war es um die Retro Studios ruhig geworden. Gut möglich, dass mit Star Fox: Grand Prix nun der nächste Titel auf der diesjährigen E3 für die Switch vorgestellt wird.