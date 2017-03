Während noch an der Virtual Console für die Nintendo Switch gearbeitet wird, bahnt sich der Release einen richtigen Krachers an.

Während die meisten Spieler noch immer an The Legend of Zelda: Breath of Wild auf der Nintendo Switch sitzen, gehen höchstwahrscheinlich die Vorbereitungen auf den Launch der Virtual Console weiter. Nun hat Square Enix via Twitter ein recht interessantes Video veröffentlicht.

Darin ist zu sehen, wie die Verantwortlichen Seiken Densetsu 3, bei uns eher als Secret of Mana 2 bekannt, auf der Nintendo Switch zocken. Nun wird natürlich spekuliert, ob es diesen Titel auf der Virtual Console geben wird. Momentan ist jedoch noch keine offizielle Ankündigung ausgesprochen worden, sodass wir weiterhin auf ein offizielles Statement warten müssen. Vor allem eine Wiederveröffentlichung von GameCube-Titeln und damit Klassikern wie Luigi's Mansion oder Super Mario Sunshine, wird von Fans sehnsüchtig erwartet.