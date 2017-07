Die Nintendo Switch entpuppt sich für das Unternehmen als Erfolgsgarant. Die Hybrid-Plattform hat im fernen Japan nun einen echten Meilenstein erreicht.

Wie aus den neuesten, von Media Create erhobenen Verkaufszahlen hervorgeht, hat die Switch im Land der aufgehenden Sonne die Millionenmarke erreicht. Seit dem Release am 03. März verkauften sich allein in Japan nun 1.014.020 Exemplare - nach nur 17 Wochen am Markt. Laut Media Create sei das auch dem starken Launch-Line-up mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild sowie Mario Kart 8 Deluxe zu verdanken.

Zum Vergleich: Sonys so erfolgreiche PlayStation 4 benötigte in Japan satte 46 Wochen, um die Millionenmarke in Sachen Hardware-Verkäufen zu knacken, die Wii U 33 Wochen. Während die PS4 später aufgrund eines dann starken Software-Line-ups zulegen konnte und nun eine hervorragende Attach Rate aufweist - diese drückt das Verhältnis von verkauften Spielen im Vergleich zu Hardware-Verkäufen aus -, kann die Switch in diesem Punkt die Wii U ebenfalls hinter sich lassen.

Und auch in Sachen Software-Verkäufen dürfte der Trend weiter für Nintendo sprechen, denn mit Splatoon 2 und Super Mario Odyssey stehen in diesem Jahr noch zwei exklusive Blockbuster auf dem Programm.