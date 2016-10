In einem Interview hat sich Level-5-CEO Akihiro Hino zur Spiele-Unterstützung der kürzlich erstmals vorgestellten Nintendo Switch geäußert. Demnach erscheint kein Titel des Entwicklers zum Launch der Konsole.

Als Nintendo am 20. Oktober in einem Vorschau-Trailer die bisher unter dem Projektnamen NX bekannte kommende Konsole angekündigt hat, folgte schnell auch eine Übersicht mit ersten Partnern für Nintendo Switch. Darunter auch Professor-Layton- und Yo-kai-Watch-Entwickler Level-5. Doch trotz der gesicherten Unterstützung des japanischen Spieleentwicklers ist zum Launch von Nintendo Switch nicht mit einem Spiel von Level-5 zu rechnen, wie CEO Akihiro Hino laut Gematsu.com in einem Interview mit Vandal.net verriet.

Zwar plane man bei Level-5 Spiele für Nintendo Switch zu entwickeln, doch sei es wichtig zuvor herauszufinden, wie am meisten aus der Konsole herauszuholen ist. Sobald man wisse, wie man Vorteile aus der neuen Plattform ziehen könne, würde Level-5 mit der Arbeit an Nintendo-Switch-Titeln beginnen.

Mit genaueren Informationen zu Nintendo Switch sowie einem ersten Spiele-Line-up ist erst am 13. Januar 2017 zu rechnen. An diesem Tag findet die Nintendo Switch Präsentation statt auf der Nintendo die Konsole vorstellen sowie kommende Spiele und den exakten Erscheinungstermin ankündigen will.