Joy-Con-Paar in neuen Farben bereits im Juli

Kurz nach der Veröffentlichung Splatoon 2 später in diesem Monat bringt Nintendo auch die Joy-Con in passenden Farben in Europa auf den Markt.

Nach Angaben von Nintendo werden die Joy-Con in Neon-pink und Neon-grün ab dem 28. Juli im Handel erhältlich sein. Ursprünglich war eine Veröffentlichung erst im Herbst angekündigt worden.

Weitere Informationen zu Splatoon 2, das eine Woche vorher am 21. Juli erscheinen wird, werdet ihr übrigens am kommenden Donnerstag erfahren können. Nintendo hat kurzfristig eine Direct-Konferenz rund um den bunten Shooter anberaumt (wir berichteten).