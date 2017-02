Der Launch der Nintendo Switch rückt näher. Um die neue Konsole in den USA zu bewerben, hat Nintendo eine Promotiontour angekündigt. An dieser wird auch WWE-Superstar John Cena beteiligt sein.

Anlässlich des baldigen Launchs der Nintendo Switch findet in den USA eine kleine Promotion-Tour für die Hybrid-Konsole statt. An drei Standorten wird der Wii-U-Nachfolger beworben. Den Anfang macht hierbei eine Veranstaltung am 23. Februar auf der Blue Cloud Movie Ranch Santa Clarita, Kalifornien. Im Gegensatz zu den anderen Events wird dieses lediglich geladenen Besuchern offen stehen. Als besonderen Partner für die Bewerbung der Nintendo Switch in Santa Clarita hat Nintendo WWE-Superstar John Cena gewonnen. Der Wrestler wird am 23. Februar auf der Blue Cloud Movie Ranch zugegen sein und mit ausgewählten Besuchern die Minispiel-Sammlung 1-2 Switch! spielen.

Für die beiden anschließenden Termine ist John Cena nicht angekündigt, dafür sind stehen die Events allen Besuchern offen. Diese finden in Aspen, Colorado und New York City statt. Die Veranstaltung in Aspen findet am 27. Februar im Snowmass Ski Resort statt und soll die Mobilität der Nintendo Switch verdeutlichen und unterstreichen, dass mit der Konsole überall gespielt werden kann. Der letzte von Nintendo bekannt gegeben Termin dient zugleich als Feierlichkeit für den Launch der Konsole. Am 3. März wird es möglich sein die Nintendo Switch im Madison Square Park anzutesten. Aufgrund des Launch-Tages sollen auch als Mario und Luigi verkleidete Personen anwesend sein.

Nintendo Switch erscheint am 3. März 2017. Zum Launch-Lineup der neuen Konsole gehören unter anderem 1-2 Switch! und The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Genaue Informationen zum Online-System der Hybrid-Konsole fehlen noch. Über den Nintendo Account könnt ihr euch allerdings bereits euren Nutzer-Online-Namen für Nintendo Switch sichern.