Der Erfolg der Nintendo Switch wurde mittlerweile ja schon mehrfach betont und durch Zahlen unterstrichen, die Erfolgsmeldungen nehmen aber ganz offensichtlich trotzdem kaum ein Ende. Nun ist ein weiterer älterer Rekord geknackt worden.

Mit der Switch hat sich Nintendo nach dem Debakel mit der Wii U wieder im Konzert der Großen etabliert und einen absoluten Volltreffer gelandet. Unglaubliche Verkaufszahlen und ein schnelles Wachstum verhalfen der Plattform bereits zu einigen Rekorden und ein weiterer ist nun dazu gekommen.

Im März des vergangenen Jahres veröffentlicht, hat die Hybrid-Konsole nach einem Jahr nun einen weiteren Meilenstein erreicht. Die Nintendo-Konsole hat nach diesem Zeitraum nämlich den größten Verbreitungsgrad vorzuweisen, wie noch keine andere Konsole im gleichen Zeitfenster zuvor. Das betont Mat Piscatella von der US-amerikanischen Marktforschungsgruppe NPD Group nun anhand der hauseigenen Erhebungen, die vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten große Bedeutung genießen.

In Anbetracht der Tatsache, dass Nintendo ja noch weitere namhafte First-Party-Titel im Köcher hat, dürfte die Switch in diesem Punkt noch zulegen und seine Installationsbasis in der Community noch weiter vergrößern. Zuletzt wurde ja beispielsweise auch eine Switch-Version von Super Smash Bros. offiziell bestätigt.