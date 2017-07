Jetzt doch: Erste Video-Streaming-App in dieser Woche

Ein wichtiges Zeichen für die Zukunft der Switch. Die erste Video-App kommt für die Konsole und ebnet den Weg für Netflix und Co. Allerdings hat die Sache zunächst noch einen Haken.

Die Switch bekommt ihre erste Video-App. NicoNico ist eine in Japan bekannte Video-Sharing-Plattform, ähnlich YouTube. Dabei werden Nutzerkommentare über das Video gelegt. Die Switch-App erscheint noch diese Woche im eShop, zumindest in ihrem Ursprungsland. Sofern ihr also keinen japanischen Nintendo-Account habt, könnt ihr nicht auf sie zugreifen. Warum das trotzdem gute Neuigkeiten sind?

Bislang gab es keinerlei Apps für die Switch. Dass NicoNico nun also den ersten Schritt macht, ist ein gutes Zeichen für uns, auch bald von Anwendungen wie Amazon Prime Instant Video, Netflix und YouTube. Bisher ist Nintendo noch in Verhandlungen mit den entsprechenden Diensten.