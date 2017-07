Das für die Charts in Japan zuständige Unternehmen Media Create hat einen neuen Bericht vorgelegt, in dem es auch um die Angebots- und Nachfragesituation der Switch geht. Diese ist vor allen Dingen in Fernost vielerorts immer noch vergriffen. Ist Besserung in Sicht?

Nach der Bekanntgabe aktueller japanischer Charts in der Wochenmitte folgte seitens Media Create nun auch die wöchentliche Analyse mit einem tiefgründigeren Ausblick auf die Daten und Werte des japanischen Konsolenmarkts. Schenkt man den Auswertungen des bekannten Unternehmens Glauben, dann ist die Nachfrage nach der Switch in Japan immer noch höher als das Angebot.

Immerhin konnte Nintendo in der vergangenen Woche in Japan wieder knapp 100.000 Exemplare - ganz genau sind es 98.999 gewesen - in den Handel schaffen, die allesamt auch verkauft wurden. Dazu zählt auch ein Bundle mit dem neu veröffentlichten Splatoon 2, das es auf atemberaubende 648.085 Verkäufe insgesamt in Japan brachte. Das farbenfrohe Fun-Shooter-Sequel verkaufte sich daher mehr doppelt so oft wie Mario Kart 8 Deluxe beim Verkaufsstart in Japan. Um das Ganze noch zu toppen: Allein die erste Woche reichte für Splatoon 2 aus, um alle Verkäufe von Mario Kart 8 Deluxe überhaupt einzuholen.

Das äußert sich übrigens auch in der sogenannten "attach rate" wieder: 54,14 Prozent alle Switch-Inhaber in Japan haben sich direkt das Spiel gekauft. Dabei waren die 36,64 Prozent von Mario Kart 8 Deluxe schon gar kein schlechter Wert.

Laut Media Create jedenfalls - um auf das eigentliche Thema zurück zu kommen - wird sich Splatoon 2 auch in naher Zukunft weiter wie geschnitten Brot verkaufen lassen. Grund wiederum: Die Nachfrage bleibt eben immer noch höher als das Angebot der Switch in Japan. Die Chancen stehen also insoweit gut, dass viele Switch-Neuerwerber auch direkt zu einem Exemplare von Splatoon 2 greifen werden. Nintendo dürfte es dennoch lieber sein, irgendwann einfach auch alle Anfragen bedienen zu können.