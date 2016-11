Laut einer Insiderin, steht hinter den Kulissen der genaue Release-Termin der Nintendo Switch bereits fest. Dieser soll Mitte März stattfinden.

Während wir zur offiziellen Enthüllung der Nintendo Switch nur erfahren haben, dass die Konsole im März erscheinen soll, scheint man bei Nintendo intern bereits sicher zu sein, wann die Konsole erscheint.

Das berichtet die Journalistin Laura Kate Dale und beruft sich dabei auf eine Quelle, die bereits den Termin für den Enthüllungstrailer vorher gewusst hat. So soll die neue Konsole am 17. März in den PAL-Regionen, sprich Europa und Australien, erscheinen. Außerdem sei geplant, dass die Konsole weltweit in dieser Woche erscheint.