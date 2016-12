Die mittlerweile sehr populäre Branchen-Insiderin Laura Kate Dale hat sich via YouTube nun abermals zur Nintendo Switch geäußert und womöglich im Vorfeld der immer näher rückenden Vorstellung der Plattform weitere Details geleakt.

Die neue Konsole von Nintendo soll demnach zunächst ausschließlich in der Farbvariante grau angeboten werden; später seien andere Farbgebungen nicht ausgeschlossen. Das erste Einstiegsmodell wird von Haus aus über 32 GB Speicherplatz verfügen; via microSD-Slot kann der Speicherplatz um bis zu 128 GB erweitert werden.

Zum Lieferumfang wird indes kein Pro Controller gehören; dieser muss separat erworben werden. Ebenso einzeln gibt es den im Übrigen enthaltenen Joy-Con-Controller zu kaufen, diese möglicherweise auch schon früher in unterschiedlichen Farben. Wer mobil zocken möchte, der wird sich bei vollständiger Auslastung des Prozessors mit drei Stunden Laufzeit begnügen müssen. Der Ladevorgang via USB-C soll jedoch flott über die Bühne gehen.

An der Spielefront soll es zum Verkaufsstart immerhin auch drei GameCube-Titel via Virtual Console geben; diese werden in der ursprünglichen Auflösung dargstellt. Im Übrigen hat auch Dale davon gehört, dass der Screen 720p unterstützen soll.

Die Benutzeroberfläche selbst soll weiterhin auf eine Kachel-Optik setzen, wie man sie bereits von anderen Nintendo-Plattformen kennt. Diese soll aber deutlich aufgeräumter strukturiert werden und zudem einen moderneren Anstrich erhalten.

Die offizielle Bestätigung der neuen Gerüchte könnte am 13. Januar erfolgen; dann wird Nintendo in einer Live-Übertragung die Switch ausführlich vorstellen und auch den konkreten Erscheinungstermin nennen. Dieser wird laut Dale weiterhin im März 2017 liegen; mit einer Verschiebung sei nicht zu rechnen.