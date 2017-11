Noch spart sich Nintendo die Ankündigungen für die Switch 2018 auf. Doch ein Insider verspricht bereits Großes! Und auch Entwickler für Metroid Prime 4 soll bereits bekannt sein.

Es klingt wie ein Wunschkonzert, doch möglicherweise weiß der Game-FAQ-Nutzer DasVergeben bereits, welche Spiele uns seitens Nintendo 2018 für die Switch erwarten. Warum man ihm Glauben schenkt? Er lag bereits mit seinen Leaks richtig, in denen er vorhersagte, dass die Teenage Mutant Ninja Turtles und Enchantress spielbare Charaktere für Injustice 2 werden (zur News: Injustice 2: TMNT und Enchantress als nächste Kämpfer).

DasVergeben zufolge stehen die nächsten großen Projekte, auf die sich Nintendo nach dem Weihnachtsgeschäft konzentrieren wird, bereits fest. Wie er von mehreren Quellen erfahren haben will, seien das Pokémon-RPG, Metroid Prime 4, Animal Crossing, Mother 3, The World Ends With You 2 und ein Port von Hearthstone sichere Kandidaten. Offenbar soll Game Freak dazu gedrängt worden sein, den nächsten Ableger der Pokémon-Kernreihe schon 2018 zu veröffentlichen. Offiziell ist ein Release für "2018 oder später" geplant.

Doch es kommt noch besser: Laut DasVergeben dürfen wir schon Anfang nächsten Jahres mit ersten Gameplay-Ausschnitten zu Metroid Prime 4 rechnen. Auf der vergangenen E3 wurde bekanntlich nicht mehr als das Logo enthüllt. Der Entwickler wurde damals nicht genannt, doch laut dem User soll es sich dabei überraschenderweise um Bandai Namco handeln.

Darüber hinaus hat sich Nintendo einige Markenzeichen gesichert. Darunter The Legend of Zelda, Splatoon, Animal Crossing, Super Smash Bros., amiibo, Animal Crossing: Pocket Camp, Marika und Pokemori. Das bedeutet allerdings nicht, dass dazu auch in naher Zukunft neue Spiele erscheinen müssen, sondern lediglich Markenrechte aufgefrischt wurden. Apropos, Dragon Ball Fighter Z soll kommendes Jahr seinen Weg auch auf die Switch finden.

Behaltet im Hinterkopf, dass es sich bei den vermeintlichen Leaks von DasVergeben aktuell um ein Gerücht handelt, die mit entsprechender Skepsis zu handhaben sind.