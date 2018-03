Zwar gab es zuletzt ja schon einige Berichte, dass es zumindest in diesem Jahr keine neue Variante der erfolgreichen Konsole Switch geben soll, das heißt aber nicht, dass Nintendo nicht längst an einer solchen werkelt. Darauf lassen nun einige Referenzen in der neuen Firmware 5.0 schließen.

Nintendo veröffentlichte unlängst die Firmware-Version 5.0 für die Nintendo Switch, und diese brachte offenbar nicht nur Verbesserungen für die aktuellen Inhaber der Hybrid-Konsole mit sich. In den zugehörigen Dateien haben nun einige findige Nutzer herum geschnüffelt und einige interessante Details zu Tage gefördert, die möglicherweise auf eine überarbeitete Version der Konsole schließen lassen.

So gibt es in den Update-Dateien diverse Referenzen zu einem neuen SoC (System on Chip). Aktuell kommt in der Switch der Tegra-210-Chip von NVIDIA zum Einsatz, das Update spricht aber mitunter vom neuen Tegra-214-Chip. Die neue Chip-Version dreht sich weniger um eine gesteigerte Performance, sondern vielmehr um Fehlerbehebungen und das Schließen von Sicherheitslücken. Nintendo hat bereits mehrere verwundbare Stellen bei der Switch ausfindig gemacht, welche die Installation von eigener Software oder auch Softwarepiraterie ermöglichen - und dafür wird der Tegra-210-Chip hauptsächlich mitverantwortlich gemacht.

Zwar könnte Nintendo in Zukunft zwar einfach nur auf den neueren Tegra-Chip umsteigen, schlicht um Sicherheitslücken zu schließen, für ein substantiellers Switch-Upgrade sprechen aber weitere Funde. So gibt es weitere Referenzen in Bezug auf eine neuere Platine sowie eine größeren Arbeitsspeicher von 8GB. Zur Erinnerung: Im aktuellen Switch-Modell sind lediglich 4GB verbaut.

Ob Nintendo tatsächlich schon an der überarbeiteten Switch-Version werkelt ist aber bis dato ebenso unbekannt, wie ein möglicher Release-Zeitraum. Nicht auszuschließen wäre beispielsweise, dass das übrigens mit dem Codenamen "Mariko" versehene Hardware-Upgrade möglicherweise auch nur eine reine Entwicklerversion ist.