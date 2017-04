Nintendo hat das die Summe des Kopfgeldes erhöht, das Finder von Schwachstellen innerhalb des Switch-Systems erwartet. Im Bestfall erwartet Berichterstattern ein fünfstelliger Betrag.

Findige Hacker können sich ein hübsches Sümmchen verdienen, wenn sie bisher unentdeckte Schwachstellen der Switch aufdecken und ihren Fund Nintendo melden. Das auf HackerOne ausgeschriebene Gesuch wurde bereits Ende letzten Jahres ins Leben gerufen. Damals wurden schon Geldbelohnungen im Wert von 100 bis 20.000 US-Dollar ausgezahlt, wenn Schwachstellen der 3DS-Systeme identifiziert und beschrieben wurden. Nun wurde das Programm auch auf die neueste Konsole Switch ausgeweitet. Nintendo möchte nicht nur Schwächen des Systems selbst, sondern auch Angriffspunkte in Anwendungen ausfindig machen.

Ebenso Schlupflöcher für Piraterie und Cheating sollen so hoffentlich ausgemerzt werden. Wie bisher erhält nur der erste, der eine neue Schwachstelle meldet, eine Belohnung. Nintendo gibt Hobby-Hackern eine detaillierte Anleitung an die Hand, anhand der entsprechende Informationen weitergeleitet werden sollen.

Seit Start des Programms im Dezember haben drei Personen eine Belohnung dafür erhalten, 3DS-Exploits aufgespürt zu haben. Über die jeweiligen Summen oder die Art der Schwachstellen selbst ist nichts bekannt.

