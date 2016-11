Auch wenn Zelda den Nintendo-Switch-Launch möglicherweise verpassen wird, sind offenbar einige große Titel zum Launch geplant. Darunter nicht nur einige erweiterte Versionen bereits bekannter Spiele, sondern auch ein neues Abenteuer des Nintendo-Lieblings Mario.

Nachdem uns zu Beginn der Woche das Gerücht erreicht hat, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild den Launch der Nintendo Switch verpassen wird (Zur News: The Legend of Zelda: Breath of the Wild verschoben), gibt es nun Gerüchte zu den möglichen Launch-Titeln des Hybridsystems.

Jedenfalls möchte die Insiderin Laura Kate Dale erfahren haben, dass das Line-Up im März von einem komplett neuen 3-D-Mario angeführt wird. Dieser Titel soll sich dabei eher an Super Mario 64 oder Super Mario Galaxy orientieren und nicht auf lineare Level, wie sie in Super Mario 3D World zu finden waren, setzen. Das Spiel soll mit einem Coop-Modus daherkommen, in dem die zwei Spieler zusammenarbeiten und Level abschließen sollen. Momentan befindet sich ihrzufolge eine Demo-Version in der Entwicklung, die vonn bei dem der Presse auf dem Reveal-Event im Januar gespielt werden kann.

Außerdem soll es zum Launch ein Bundle mit einer Neuauflage von Splatoon geben. Eine große Neuerung bei der aufgebohrten Fassung soll der Eins-gegen-Eins-Modus sein, in dem zwei Spieler in kurzen Matches gegeneinander antreten. Es wird erwartet, dass der Titel außerdem einen erweiterten Singleplayer-Modus hat und auch nach dem Launch weiter mit Inhalten versorgt wird.

Weiterhin wird es zum Launch wohl tatsächlich eine Version von The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition geben. Diese wird später auch Mod-Support erhalten. Jedoch mit dem gleichen eingeschränkten System, das schon auf der PlayStation 4 vorzufinden ist. Trotz aller Details wie immer der Hinweis: So lange keine konkreten Informationen seitens Nintendo bekannt gegeben werden, sind die Berichte mit entsprechender Vorsicht zu genießen.