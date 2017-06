Nintendo wird zwar keine richtige E3-Pressekonferenz abhalten, zum Start der wichtigen Branchenmesse aber wieder eine Direct-Sendung ausstrahlen. Dort werden vermutlich drei neue Switch-Titel vorgestellt.

Zu Nintendos Plänen auf der diesjährigen E3 ist im Vorfeld wenig bekannt geworden. Nun leakt aber der nordamerikanische Händler Best Buy Canada aber vermutlich die Anzahl der Spiele, die Nintendo im Zuge seiner besonderen Direct-Ausgabe ankündigen wird.

So finden sich auf der E3-Webseite des Online-Shops nun Platzhalter für mindestens drei Spiele für die Switch, die erst auf der US-Messe angekündigt werden sollen. Die entsprechenden Bilder führen den Schriftzug "To be revealed at E3". Da Super Mario Odyssey bereits konkret gelistet wird, ist dieses Spiel damit nicht gemeint, obwohl dem Titel wohl eine E3-Präsenz eingeräumt wird.

Ein ganz heißer Kandidat dürfte Mario + Rabbids: Kingdom Battle sein, das im Vorfeld schon mehrfahr geleakt wurde. Andere Kandidaten könnten auch Pokken Tournament DX und Fire Emblem Warriors sein, denn diese Spiele haben bis dato noch keinen konkreten Produkteintrag im Shop. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und berichten live von der E3 für euch.