330 Euro sind euch zu viel für Nintendo Switch? Möglicherweise wird der Preis zum Release noch nach unten korrigiert. Amazon Frankreich listet die neue Konsole bereits für unter 329 Euro.

Der Launch-Preis von Nintendo Switch von 330 Euro ist für viele noch ein Gegenargument, sich die Konsole anzuschaffen. Nun deutet sich zumindest an, dass es eventuell doch eine leichte Preissenkung geben könnte. Auf Amazon Frankreich zumindest beläuft sich das aktuelle Angebot auf 314 Euro für beide Farbvarianten. Gleichzeitig wurde der Preis von The Legend of Zelda: Breath of the Wild von 70 Euro auf 65 Euro um 5 Euro reduziert.

Erst gestern wurde die Konsole kurzzeitig in Grau und Neon-Rot/ Neon-Blau für 178,50 Euro, also für rund 150 Euro weniger angeboten. Sicherlich ein Versehen, da Switch noch nicht einmal auf dem Markt ist. Normalerweise würde in solchen Fällen die Vorbesteller-Preisgarantie greifen: „Wenn Sie einen Artikel bestellen, der der Vorbesteller-Preisgarantie unterfällt, bezahlen Sie den günstigsten Preis im Zeitraum zwischen Ihrer Bestellung und dem Erscheinungsdatum (wenn der Artikel ein festgelegtes Erscheinungsdatum hat) oder dem Auslieferungstag oder dem Tag der elektronischen Erfüllung (wenn der Artikel kein festgelegtes Erscheinungsdatum hat), der für das Produkt von Amazon.de angeboten wird.“

Allzu große Hoffnungen solltet ihr euch allerdings nicht machen, wenn ihr gestern "Glück" gehabt haben solltet. Amazon stufte den Vorfall bereits als Preisfehler ein. Artikel mit falscher Preisangabe blieben nämlich von dieser Regelung unberührt. Die Preissenkung wurde unkommentiert wieder rückgängig gemacht. Die weit realistischere Senkung aus Frankreich könnte dagegen durchaus auch nach Deutsachland kommen. Nun die Frage an die Wackelkandidaten unter euch? Rückt Switch nun einem Plätzchen vor eurem Sofa näher oder ist sie eurer Meinung nach immer noch überteuert?