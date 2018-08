Mit der Switch hat Nintendo voll ins Schwarze getroffen und nach der gefloppten Wii U wieder eine erfolgreiche Plattform auf den Markt gebracht. Auf diesem Erfolg könnte man nun mit einer überarbeiteten Version der Switch weiter aufbauen.

Gegenüber PS4 und Xbox One, insbesondere auch den beiden leistungsfähigen Varianten, hat die Switch in technischer Hinsicht deutlich das Nachsehen. Dennoch geht das Konzept der Hybrid-Plattform bislang für die Japaner auf. In Zukunft könnte Nintendo aber womöglich auch in Sachen Technik weiter aufschließen.

Neue Gerüchte besagen nämlich nun, dass auch die Switch im aktuellen Zyklus noch einmal eine überarbeitete Variante spendiert bekommen könnte, so wie das Sony mit der PS4 Pro oder Microsoft mit der Xbox One X entsprechend gehandhabt hat. Die neue Variante der Switch könnte dabei deutlich mehr Leistungsstärke und eine verbesserte Grafik bis hin zur 4K-Bildausgabe spendiert bekommen. Das behauptet nun zumindest der für gewöhnlich gut informierte Industriekenner Marcus Sellars, der schon häufiger mit seinen Leaks ins Schwarze getroffen hat.

Zwar sind die entsprechenden Tweets von Sellars in der Zwischenzeit wieder aus dem Netz genommen worden, die Infos vergisst das Internet aber natürlich nicht. Demnach könnte die überarbeitete Switch Anfang 2019 mit 8 GB RAM und einem internen Speicher von 128 GB veröffentlicht werden. Zudem verfüge die neue Plattform dann über ein dynamisches Scaling, das auch die Bildausgabe in 4K-Auflösung ermöglichen soll.

Laut dem Leaker soll die neue Switch auch einige exklusive Spiele erhalten, die den bisherigen Switch-Inhaber vorenthalten bleiben. Konkret könnte sich darunter das Resident Evil 2 Remake befinden.

Ob sich die Infos von Sellars in diesem Fall bestätigen, bleibt abzuwarten. Nicht immer hat er mit seinen Leaks recht behalten, häufig aber schon. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen natürlich auf dem Laufenden; eine offizielle Stellungnahme seitens Nintendo gibt es aber noch nicht.