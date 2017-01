Obwohl man erst seit ein paar Tagen die Nintendo Switch vorbestellen kann, ist laut GameStop die erste Auslieferungsmenge bereits restlos ausverkauft.

Seit Freitag ist bekannt, dass die Nintendo Switch am 03. März zum Preis von 330 Euro auf den Markt kommen wird. Bereits ein paar Tage später, konnte man die Konsole nicht mehr online vorbestellen. Nun hat sich der größte Gaming-Händler zur aktuellen Situation geäußert.

So hat Bob Puzon, seines Zeichens Senior Vice President of Merchandising, den Markt analysiert und zu verstehen gegeben, dass die bislang zugesicherte Erstauslieferungsmenge bereits reserviert wurde. Dieser Umstand zeige, dass ein starkes Interesse an den Möglichkeiten der Nintendo Switch herrscht. Man arbeitee außerdem mit Nintendo zusammen, um mögliche weitere Einheiten für den Verkauf zu sichern.

Nintendo selbst hatte in Person von Reggie Fils-Aime bereits verlauten lassen, dass es zum Release zu keinen Lieferengpässen kommen soll.