Fortnite-Fans aufgepasst: Wer seinen Lieblingstitel von Epic Games auf der Switch zocken möchte und daher ohnehin mit der Anschaffung der Hybridkonsole von Nintendo geliebäugelt hat, der bekommt nun ein verlockendes neues Angebot.

Nintendo hat heute ein Hardware-Paket rund um die Switch samt Fortnite angekündigt. Dabei könnt ihr euch die populäre und erfolgreiche Hybridkonsole zusammen mit dem Blockbuster von Epic Games und einigen Extras sichern.

Das entsprechende Fortnite Switch Bundle soll ab dem 05. Oktober 2018 offiziell im Handel erhältlich sein und beinhaltet nicht nur die Switch sowie Fortnite als Gratis-Download, sondern auch allerhand Inhalte für den Battle-Royale-Hit. So sind schon einmal 1000 V-Bucks, die spielinterne Währung in Fortnite, ebenfalls am Start, so dass ihr euch mit einigen Gegenständen oder gleich einem Battle Pass eindecken könnt.

Dazu gibt es außerdem das "Doppelhelix-Paket", das ein besonderes Charakter-Outfit und Rücken-Accessoire sowie einen speziellen Hängegleiter und eine Spitzhacke umfasst.

Um die Spieler bei der Stange zu halten, veröffentlicht Epic Games regelmäßig neue Inhalte für Fortnite. Mit Port-a-Fortress wurde unlängst erst wieder das nächste neue Item angekündigt, das ihr euch im nachfolgenden Video näher ansehen könnt.