Kurz nach einer weiteren Direct-Ausgabe mit Spieleankündigungen gibt es seitens Nintendo nun Neuigkeiten in Sachen Switch an anderer Front. Heute hat man nämlich die neue Firmware-Version 5.0 veröffentlicht. Wir verraten euch, was drin steckt!

Wer eine Switch aus dem Hause Nintendo besitzt, der kann sich ab sofort die neue Firmware-Version 5.0 herunterladen und diese installieren. Dabei erwarten euch neue Funktionen und Verbesserungen, welche die Benutzung der Switch noch komfortabler machen sollen.

Zuvorderst wurde mit der neuen Firmware-Version auch das ärgerliche Problem mit der Spielzeit-Erkennung behoben. Diese wurde nach einem Jahr aufgrund eines nicht beabsichtigten Fehlers nämlich bislang ausgelöscht - ein Problem, das nun der Vergangenheit angehört, nachdem dieses zuvor im Netz höhere Wellen geschlagen hat.

Darüber hinaus wurden die Funktionen rund um eure Freunde auf der Switch erweitert. So können Facebook- und Twitter-Accounts nun mit der Switch verknüpft werden und euch werden automatisch eure Freunde aus den jeweiligen sozialen Netzwerken angezeigt, die das ebenfalls getan haben. Auch gibt es in den Freundeslisten 24 neue Nutzer-Icons aus den Switch-Titeln ARMS und Kirby.

Optimiert wurde auch der eShop. Wer via PC oder Mobilgerät einen Kauf tätigt, der sollte sich auf der Switch nun über einen schneller startenden Download freuen. Zudem gibt es eine neue Benachrichtigung, wenn vorher erworbene Inhalte heruntergeladen und zum Spielen bereit sind.

Zu guter letzt gibt es auch Änderungen in Sachen Kontrolle durch Eltern. Die PIN-Eingabe wurde optimiert und Erwachsene können nun Spiele auch freigeben, unabhängig davon welche Alterseinstufung diese offiziell erhalten haen. Aufgenommene Videos können nur angezeigt wreden, wenn diese mit den Freigaben übereinstimmen.