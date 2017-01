Wenn Nintendo am 03. März die neue Plattform Switch veröffentlicht, dann möchte man die Fehler der Vergangenheit, die man mit der Wii U noch begangen hatte, unbedingt vermeiden.

Ein wichtiges Kriterium war dabei für Nintendo, die Switch zum Verkaufsstart nicht unter den Herstellungskosten anzubieten. Mit der Wii U hatte man zu Beginn des Zyklus mit jeder verkauften Konsole noch Verlust gemacht. Mit der Switch wird sich dieser Umstand nicht mehr wiederholen.

Der Bloomberg-Reporter Yuji Nakamura hat an einem Investoren-Briefing von Nintendo teilgenommen, auf dem nun bestätigt wurde, dass man mit den Switch-Verkäufen von Anfang an Gewinn machen wird; die Produktionskosten liegen unterhalb des Verkaufspreises. Dieser Umstand wird zudem dadurch ermöglicht, dass Nintendo beispielsweise auf Spiele-Bundles verzichtet.

Dennoch fallen die Vorbestellungen bislang sehr gut aus, vor allen Dingen in Japan. Laut Nintendo-Präsident Tatsumi Kimishima wolle man daher auch die Produktionszahlen der Switch weiter steigern, zumal man "große Erwartungen basierend auf den bisherigen Switch-Reservierungen" habe.

