Im Rahmen der Direct-Konferenz heute Nacht hat Nintendo weitere Details zum Online-Service der Switch bekannt gegeben sowie auch einen exklusiven NES-Controller angekündigt.

Ab dem 19. September wird in der kommenden Woche der Nintendo Switch Online Mitgliederservice starten. Dabei handelt es sich um den schon lange angekündigten Online-Dienst Nintendos, der am ehesten mit PS Plus auf der PS4 sowie Xbox Live Gold auf der Xbox One vergleichbar ist. Im Rahmen der Direct-Konferenz hat Nintendo gestern Nacht nun noch einige weitere Details bekannt gegeben.

Via Switch Online erhaltet ihr Zugang zu Cloud-Backups diverser Titel, die das Feature unterstützen. Darüber hinaus gibt es darüber eine stetig wachsende Auswahl klassischer NES-Spiele ohne weitere Kosten für Abonnenten.

Wer zur zahlenden Kundschaft zählt, der bekommt via Switch Online auch spezielle Angebote sowie eine entsprechende App für Smartphones und Tablets geboten, welche weitere Features bereit hält. Neben Splatoon 2 wird die App künftig auch Mario Kart 8 Deluxe, ARMS und Mario Tennis Aces um eine Sprach-Chat-Option erweitertn; andere Titel sollen diesbezüglich folgen.

Interesse geweckt? Dann müsst ihr künftig eine Einzel- oder Familienmitgliedschaft beim Online-Dienst abschließen. Alle Details diesbezüglich gibt es auf der eigens von Nintendo eingerichteten Webseite zum Feature. Zum Start könnt ihr eine siebentägige kostenlose Testphase in Anspruch nehmen. Zum Start des Dienstes könnt ihr euch dann auch die ersten 20 NES-Klassiker um Super Mario Bros. 3, The Legend of Zelda und Ice Hockey zu Gemüte führen.

Damit aber nicht genug, denn exklusiv den Abonnenten von Switch Online ist ein neuer, kabelloser NES-Controller vorbehalten. Der Controller lässt sich über die Switch aufladen und ist eine Nachbildung des originalen NES-Controllers. Im Doppelpack werden dafür 59,99 Euro fällig. Vorbestellungen sind ab dem 19. September zum Start von Switch Online möglich.