eShop-Käufe wohl an Nintendo Account geknüpft

Wer sich für die kommende Nintendo Switch Titel in digitaler Form via eShop zulegen möchte, der wird sich vermutlich über eine Neuerung freuen.

Wir berichteten ja bereits, dass aufgrund eines Leaks ein Käufer vorzeitig in den Besitz einer Nintendo Switch gekommen ist und das Interface der Konsole ausführlich präsentierte. Dabei wurde auch eine größere Neuerung in Bezug auf den eShop publik. Die Switch wird digitale Käufe nämlich offenbar anders behandeln, als beispielsweise 3DS und Wii U.

So soll die Switch das gleiche Nintendo-Account-System nutzen, wie schon die beiden anderen Plattformen 3DS und Wii U - allerdings mit einer entscheidenden Änderung. Auf einem Screenshot wird nämlich bestätigt, dass eShop-Käufe künftig mit dem Account und nicht der Konsole verbunden sind. Wer die Konsole also einmal reinitialisiert oder sich auch eine neue Konsole kaufen muss, der wird eShop-Käufe nach einem Login erneut herunterladen können. Bei Wii U und 3DS waren Käufe noch mit dem aktuellen System, also der Konsole selbst, verknüpft.