Seit Launch der Switch fehlt dem eShop ein Feature, das auf der Wii U noch Standard war. Das wurde jetzt geändert. Regelmäßige digitale Käufer haben es ab sofort etwas bequemer.

Ab sofort können auch im eShop der Nintendo Switch Kreditkartendaten gespeichert werden, um spätere Käufe von Downloadversionen schneller abzuwickeln. In den letzten zwei Monaten, wo das Line-up der Konsole noch überschaubar war, ging das noch in Ordnung. Mit der in den kommenden Wochen und Monaten steigenden Zahl an Releases wurde diese Maßnahme noch rechtzeitig ergriffen.

Doch das ist nicht die einzige Neuerung im eShop. Nun kann auch die Passwortabfrage vor Betreten des eShops oder die erneute Abfrage vor Nutzng der Kreditkarte deaktiviert werden. In Kombination mit hinterlegten Informationen ist das natürlich nicht empfehlenswert. Die Daten können im Nutzerprofil überprüft werden. Es allerdings noch unklar, ob mehr als eine Kreditkarte registriert werden kann.