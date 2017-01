Erste Vorbestellungen noch am Freitag möglich

Morgen früh wird Nintendo endlich seine neue Konsole Switch ausführlich vorstellen, mit einem Termin versehen und einen Preis nennen. Doch ab wann lässt sich das gute Stück denn nun vorbestellen?

Auf diese Frage gibt es zumindest nun eine erste Antwort, wenngleich diese für Spieler in hiesigen Gefilden eher von geringerer Bedeutung sein dürfte. Wie Nintendo via Twitter bestätigte, sollen erste Vorbestellungen noch am 13. Januar möglich sein.

Die Krux an dieser Sache ist: Einerseits steht nur eine begrenzte Stückzahl zur Verfügung, andererseits wird diese auch noch lediglich im Nintendo Store in New York ab 09:00 Uhr angeboten. Es handelt sich dabei jedoch um den ersten bestätigten Store, der echte Vorbestellungen mit garantierter Lieferung entgegen nimmt.