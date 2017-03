Nach und nach treffen erste Aussagen oder gar Verkaufszahlen zum Launch der neuen Konsole Nintendo Switch ein. Nun reiht sich auch Japan ein.

Sowohl in Großbritannien als auch in den Vereinigten Staaten kam die Nintendo Switch offenbar gut aus den Startlöchern. Und auch in Japan ist die Plattform durchaus recht erfolgreich unterwegs, wie erste Zahlen nun nahelegen.

Technik-Reporter Yuji Nakamura von Bloomberg hat nun erste Zahlen von der renommierten Famitsu erhalten. Demnach soll sich die Switch zum Launch rund 313.700 Mal in Japan verkauft haben - ein durchaus guter Wert.

Allerdings kommt man damit nicht ganz an Nintendo-Überflieger Wii heran. Während man in den USA offenbar auch diese Plattform hinter sich gelassen hat, lag diese in Japan im Vergleichszeitraum mit 371.900 verkauften Exemplaren noch deutlich weiter vorne. Die PS4 verkaufte sich zum Launch übrigens 322.100 Mal in Japan, so dass die Switch zunächst durchaus konkurrenzfähig im Land der aufgehenden Sonne aussieht. Das tat zum Launch allerdings auch die Wii U, die sich 308.600 Mal verkaufte - das Ende dieser Geschichte ist bekannt.

Es wird also weiter interessant sein zu sehen, wie sich die Switch-Verkaufszahlen im weiteren Verlauf der nächsten Wochen und Monate im Vergleich zu den anderen Plattformen schlagen. Die offiziellen Media-Create-Zahlen vom Switch-Launch werden indes für Mittwoch erwartet.