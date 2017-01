Wir berichteten zuletzt ja bereits, dass der Vorverkauf der Switch im fernen Japan ja bereits gut angelaufen ist. Ein neuer Bericht lässt nun darauf schließen, dass schon bald sogar die komplette Erstauslieferungsmenge vergriffen sein könnte.

Zuletzt vermeldeten ja bereits viele der größten japanischen Händler, dass die zugesicherten Exemplare der Switch zum Launch am 03. März bereits komplett vergriffen seien. Im Land der aufgehenden Sonne boten aber zumindest noch viele kleinere Händler die Möglichkeit, eine Vorbestellung zu tätigen und noch zum Release-Tag beliefert zu werden. Doch auch diesbezüglich schließt sich langsam aber sicher die Tür.

Neueste Erhebungen im Rahmen der wöchentlichen Analyse das japanischen Software- und Hardware-Marktes seitens Media Create haben ergeben, dass die von Nintendo zugesicherte Erstauslieferungsmenge im Lande mittlerweile bereits zu 80 Prozent vergriffen ist. Absolute Zahlen werden dabei zwar weiterhin nicht genannt, wer die Switch jedoch tatsächlich bereits zum Veröffentlichungstag in seinen Händen halten will, muss sich aber sputen und zudem noch einen Händler mit entsprechender Verfügbarkeit finden.

Felix war in Frankfurt bei Nintendo und konnte schon ausführlich die neue Nintendo Switch antesten. Er zockt u.a. The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splat