Nach den wichtigsten Eckdaten hat Nintendo weitere interessante Infos rund um die Switch parat. So wird diese endlich ohne Region-Lock daher kommen. Dafür werden auch Nintendo-Gamer künftig für Online-Dienste zahlen müssen.

Die neue Switch aus dem Hause wird "region-free" erscheinen, wie das Unternehmen während seiner Präsentation bestätigte. President Tatsumi Kimishima erteilte einem Region-Lock damit eine Absage. Spieler rund um den Globus werden somit auch Titel aus fernen Ländern importieren und auf ihrer Konsole zocken können. Vor allen Dingen für Spiele-Fans, die etwas für Titel aus Fernost übrig haben, sind das gute Nachrichten. Diese können Titel wirklich einfach importieren, sollten beispielsweise JRPGs bei uns gar nicht erst erscheinen. Frühere Konsolen von Nintendo setzten für gewöhnlich auf einen Region-Lock.

So erfreulich dieser Punkt auch ist, bei einem anderen Thema müssen sich die Spieler auf eine grundlegende Umstellung einstellen. Wie Tatsumi Kimishima weiter ankündigte, wird auch die Switch künftig auf einen kostenpflichtigen Online-Dienst setzen. Wer online zocken möchte, wird künftig blechen müssen. Dem ist bei der PlayStation 4 und der Xbox One ohnehin schon so, für Nintendo ist ein solches Bezahlsystem aber Neuland - und folglich auch für die eigene Community.

Der Onlinemodus wird künftig stark mit Smartphones und derartige Devices verknüpft sein. Für das Entgelt möchte man die eigenen Dienste zudem grundlegend ausbauen und verbessen.

Ab dem Release am 03. März wird es zunächst eine kostenfreie Trial-Phase geben, die noch bis Herbst 2017 andauern soll. Bis dahin bleiben Online-Dienste kostenfrei; ansclhießend werdet ihr jedoch ein Entgelt berappen müssen. Wie hoch dieses ausfallen wird, ist noch nicht bekannt. Auch ist unklar, ob ihr dafür analog PlayStation Plus oder Xbox Live Games with Gold monatlich kostenfreie Spiele spendiert bekommt. Die Features sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert werden.