Ubisoft scheint die Nintendo Switch stark zu supporten, denn laut unbestätigten Berichten, sollen sich bereits zwei Rayman Titel für die neue Konsole in Entwicklung befinden.

Mit Ubisoft scheint Nintendo einen starken Partner für die Nintendo Switch an der Seite zu haben. Nicht nur soll Beyond Good & Evil 2 (zeit)exklusiv für die neue Konsole erscheinen, auch sollen die Franzosen zwei Ableger des Rayman-Franchises in der Mache haben.

Seit geraumer Zeit ist dabei von einem Crossover zwischen Mario und Rayman die Rede. Nun behauptet die Insiderin Laura Kate Dale, dass das Spiel den Namen Rayman Kingdom Battle tragen und ein Rollenspiel werden soll. Jedoch wird der Titel nicht zum Launch der Switch erscheinen, sondern erst im September.

Mit einer Portierung des Jump&Runs Rayman Legends soll Ubisoft eine Portierung in der Mache haben, die bereits im zweiten Quartal des Jahres für die Nintendo Switch erscheinen soll. Dieser Titel soll auf dem kommenden Nintendo Switch Event angekündigt werden.

Bis dahin solltet ihr diese Informationen als Gerüchte wahrnehmen, spätestens am 13. Januar sind wir schlauer.