Aus den USA sind nun neue Auswertungen der Marktforschungsgruppe NPD Group eingetroffen, die für Nintendo positive Neuigkeiten mit sich bringen. Auch einen Meilenstein hat die weiter angesagte Switch nämlich erreicht.

Vor der offiziellen Bekanntgabe des neuen Monatsberichts der NPD Group ist bereits klar, dass die Switch in den Vereinigten Staaten nunmehr bereits den dritten Monat in Folge die am häufigsten verkaufte Konsole ist. Gleichzeitig hat das auch zum Erreichen des nächsten Meilensteins geführt.

Allein in den USA bringt es Nintendo nun nämlich mittlerweile auf mehr als zwei Millionen Switch-Verkäufe. Der September war dabei nicht nur der dritte Monat in Folge, in dem die Switch auf Platz 1 des Hardware-Rankings liegt, sondern seit dem Release im März bereits der insgesamt fünfte.

Die Verkaufszahlen dürften zum Weihnachtsgeschäft die zwei Millionen Stück zudem recht flott hinter sich lassen, denn mit Fire Emblem Warriors am 20. Oktober, Super Mario Odyssey am 27. Oktober, DOOM am 10. November und The Elder Scrolls V: Skyrim am 17. November stehen weitere potentielle Systemseller auf dem Programm - allen voran natürlich das neue Super Mario.

Fast man die Verkäufe von Switch, 3DS und Super NES Classic Edition im September zusammen, dann gehen rund zwei Drittel aller Hardware-Verkäufe des Monats in den USA auf das Konto von Nintendo.