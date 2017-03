Wir berichteten ja bereits aufgrund erster Zahlen aus Großbritannien, dass Nintendo dort mit der Switch offenbar einen guten Verkaufsstart hingelegt hat. Das trifft nun auch auf die Vereinigten Staaten zu.

Zwar gibt es aus den USA zunächst keine konkreten Verkaufszahlen für die am Freitag veröffentlichte Hardware, allerdings hat sich Nintendo-of-America-Präsident Reggie Fils-Aime zum Launch geäußert und durchblicken lassen, dass man mehr als zufrieden mit diesem sein kann.

Am ersten Freitag sowie Samstag haben sich von der Switch demnach mehr Exemplare in den USA verkauft, als von jeder anderen Nintendo-Konsole zuvor. Auf Rang 1 in dieser Kategorie lag zuvor noch die überaus erfolgreiche Wii, die nun auf Platz 2 zurückfällt. Bereits in Großbritannien wurde mit rund 80.000 Exemplaren zum Launch rund die doppelte Abverkaufsverkaufsmenge als bei der Wii bestätigt.

Auch The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist laut Fils-Aime hervorragend unterwegs. Der neue Zelda-Titel hätte alle eigenständigen Launch-Titel in der Historie von Nintendo hinter sich gelassen und ist damit zum erfolgreichsten Spiel zur Veröffentlichung einer neuen Hardware avanciert. Diese Kategorie wiederum führte bislang Super Mario für das Nintendo 64 an; der Klempner hatte diesen Nintendo-internen Rekord bis jetzt also länger inne.