Die neue Nintendo Switch hat nicht nur in Großbritannien einen guten Start hingelegt, sondern auch im Rest Europas, insbesondere auch in Deutschland.

In einer kurzen Pressemail bestätigte Nintendo heute, dass die Veröffentlichung der neuen Hardware Switch auch in hiesigen Gefilden erfolgreich über die Bühne gegangen ist. Zwar bestätigte man im Zuge dessen noch keine konkreten innerdeutschen Verkaufszahlen, wohl aber einen anderen Umstand.

Die Switch ist demnach die am häufigsten verkaufte Nintendo-Konsole aller Zeiten an einem Launch-Wochenende - nicht nur in Deutschland, sondern gar europaweit. Und auch der wichtigste Launch-Titel, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, konnte das beste Launch-Wochenende in der 30-jährigen Geschichte der Franchise verzeichnen. Gleichzeitig ist das Spiel auch in hiesigen Gefilden der erfolgreichste Launch-Titel in Europa auf Nintendo-Konsolen. Selbst von Wii Sports, das anfangs jeder verkauften Wii beilag, verkaufte sich am ersten Wochenende nicht so häufig, so Nintendo.