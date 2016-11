Laut dem Entwicklerstudio Image & Form Games soll die Nintendo Switch ordentlichPower bieten. Das wurde via Twitter bekannt gegeben.

Erst im Januar werden wir weitere offizielle Details zu der Leistungsfähigkeit der Nintendo Switch erfahren. Das hält die Fans jedoch nicht davon ab, bei Entwicklern, die bereits für das System entwickeln, nach Informationen zu fragen.

So hat ein Fan die Entwickler von Image & Form Games, bekannt für die Steamworld-Reihe, via Twitter zu der Leistungsfähigkeit befragt. Darauf haben die Jungs geantwortet, dass sie zwar keine Details herausgeben dürfen, Nintendo jedoch nicht an der Leistung bei der neuen Konsole gespart hat. Man kann also davon ausgehen, dass dafür gesorgt wird, dass die meisten Games ohne Probleme auf der neuen Hardware der Japaner laufen werden.