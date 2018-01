In der heutigen Direct Mini hat sich Nintendo ja etwas ausführlicher dem Switch-Line-up für das Frühjahr 2018 gewidmet. An dieser Stelle verschaffen wir euch noch einmal einen Überblick, was ihr in der ersten Jahreshälfte alles erwarten dürft.

Nach einem unglaublich erfolgreichen Verkaufsstart der Nintendo Switch liegt es nun am Unternehmen, die Spieler bei der Stange zu halten und mit frischen Inhalten zu versorgen. Genau darum ging es in der heutigen Direct-Konferenz, die ihr euch vollumfänglich noch einmal im Anschluss an diese Meldung anschauen könnt.

Bekanntgegeben wurden diverse Release-Termine; außerdem kündigte man neue Switch-Umsetzungen an und bestätigte frische Inhalte für bereits verfügbare Spiele. Im Folgenden ein Überblick:

Dragon Quest Builders - Demo ab sofort verfügbar

ACA NeoGeo Art of Fighting 2 - ab sofort erhältlich

Celeste - Release: 25.01.2018

Pokémon Tekken DX Battle Pack - 1. Welle bis 31. Januar (Durengrad, Mega Rayquaza, Mimigma)

Super Mario Odssey - Update mit Spielmodus im Februar 2018

Fe - Release: 16.02.2018

Payday 2 - Release: 23.02.2018

Pokémon Tekken DX Battle Pack - 2. Welle bis 23. März (Turtokm, Mew, Celebi)

Kirby Star Allies - Release: 16. März 2018

Hyrule Warriors: Definitive Edition - Frühjahr 2018

Mario + Rabbids: Kingdom Battle - DLC Pack #3 im Frühjahr 2018

Mario Tennis Aces - Release: Frühjahr 2018

Donkey Kong Country: Tropical Freeze - Release: 04.05.2018

Dark Souls: Remastered - Release: 25.05.2018

SNK Heroines Tag Team Frenz - Sommer 2018

Ys VIII: Lacrimosa of DANA - Sommer 2018

The World Ends With You: Final Remix - 2018