Das Launch-Line-up der Nintendo Switch war bis dato ja eher überschaubar, so dass ein bisschen Unterstützung sicherlich nicht schaden kann. Nun wurden drei weitere Spiele für den Release der Hybrid-Konsole bestätigt.

Bei den neu bestätigten Spielen für die Switch handelt es sich um drei Titel von Tomorrow Corporation, die bereits für frühere Nintendo-Plattformen erschienen sind. Allerdings werden diesen auf der Switch einige exklusive Extras spendiert.

Ab dem 03. März 2017 werdet ihr euch auf der Switch demnach World of Goo, Little Inferno und Human Resource Machine zulegen können - Spiele, die via eShop durchaus einen Beliebtheitsgrad erreicht haben. Wer bei einer Switch-Fassung dieser Spiele zuschlägt, wird jeweils den vollständigen Soundtrack dazu erhalten. Dazu hat man einen neuen Soundtrack-Modus hinzugefügt, in dem ihr der Musik lauschen könnt.

World of Goo war ursprünglich 2008 für die Wii erschienen, Little Inferno und Human Resource folgten 2012 bzw. 2015 für die Wii U.