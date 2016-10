Scheinbar wird die Nintendo Switch doppelt so viel Arbeitsspeicher als die Wii U an Bord haben. Das wäre ein signifikanter Sprung.

Auch wenn es neue Infos zur Nintendo Switch erst im nächsten Jahr geben wird, ist die Gerüchteküche noch immer zur Stelle, um uns mit inoffiziellen Informationen zu versorgen.

So hat sich die Insiderin Emily Rogers via Twitter zu Wort gemeldet. So soll sie erfahren haben, dass die neue Konsole der Japaner mit vier Gigabyte an Arbeitsspeicher ausgeliefert werden soll. Interessant daran ist, dass es sich dabei um eine Verdopplung des RAM im Vergleich zur Wii U handelt.

Alright. I have some good news. I can confirm that Switch has 4GB of ram in RETAIL units. Not just the dev kits. Double the Wii U's ram.