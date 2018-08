Dataminer haben die ersten Details und Features zum kommenden Switch-System-Update 6.0 ausgegraben. Das große Thema ist natürlich der neue Online-Service, aber auch ein

In der zweiten Septemberhälfte startet der Online-Service Nintendo Switch Online, den ihr künftig braucht, um mit eurer Konsole online spielen zu können. Eines der wichtigsten Features ist das Cloud-Backup von Speicherdaten ausgewähler Titel. Wie aus einem Screenshot hervorgeht, wird unter anderem The Elder Scrolls V: Skyrim dazu zählen.

Außerdem werden einige neue Avatarbilder hinzugefügt: Je zwei Versionen von Captain Toad und Toadette sowie die zwei wiederkehrenden Bosse aus Captain Toad: Treasure Tracker.

Viel interessanter ist folgendes Detail. Bekannt ist, dass der Online-Service zu Beginn 20 NES-Spiele mit neuer Online-Funktion bereitstellen wird. Weitere werden in Zukunft folgen. Allerdings wurden neue Controller-Symbole in den Daten gefunden, darunter die von NES und, das überrascht, SNES-Pads. Möglicherweise verkauft Nintendo künftig drahtlose klassische Controller für die Switch oder veröffentlicht einen Adapter. Ist das ein erster Hinweis darauf, dass zu einem späteren Zeitpunkt auch Super-Nintendo-Titel Nintendo-Switch-Online-Kunden winken?

Wann das neue Update erscheint, ist noch nicht bekannt. Es sollte allerdings noch in der ersten Septemberhälfte ausgerollt werden, um die Switch fit für den Online-Dienst zu machen.

Gameswelt News vom 30.08.2018: PS Plus Spiele im September, Shadow of the Tomb Raider, Battlefield V und Erebos.