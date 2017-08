Die Nintendo Switch ist weiter auf Erfolgskurs, vor allen Dingen auch im Heimatland Japan. Dort wurde nun der nächste beachtenswerte Meilenstein geknackt.

Wie gewohnt hat Media Create auch in dieser Woche am Mittwoch wieder die Hardware-Verkaufszahlen aus Japan veröffentlicht. Garniert mit den historischen Daten geht aus dem aktuellen Ranking hervor, dass die Switch von Nintendo einen weiteren Meilenstein erreicht hat.

Allein in Japan liegt die Konsole nun bei über 1,5 Millionen Verkäufen - und das nicht einmal binnen eines halben Jahres nach dem Launch. Konkret kamen vergangene Woche wieder 69.654 Einheiten dazu, so dass die Switch nun bei 1.527.962 Verkäufen im Land der aufgehenden Sonne steht.

In der vergangenen Woche profitierte die Plattform besonders vom Launch von Monster Hunter XX am 25. August, das noch einmal für neuen Schwung gesorgt hat. Bis zum großen Konkurrenten Sony ist es aber noch ein langer Weg: Die PS4 verkauft sich auch Jahre nach dem Release noch immer hervorragend und liegt in Japan bei über 5,25 Millionen Verkäufen.