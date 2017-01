Nachdem wir heute viele Informationen zur Nintendo Switch erhalten haben, gibt es nun Gewissheit, dass zwei bekannte Features auf der neuen Konsole fehlen werden.

Heute hat Nintendo endlich die Bombe platzen lassen und viele wichtige Informationen zur Nintendo Switch bekanntgegeben. Jedoch haben sich viele Fans noch gefragt, ob die neue Konsole der Japaner auf die bekannten StreetPass- und Miiverse-Features setzen wird.

In einem Gespräch hat sich David Young, seines Zeichens Nintendo of Americas Assistant Manager of Public Relations, dazu eine Antwort entlocken lassen. So wird Nintendo das Miiverse nicht auf der Nintendo Switch unterstützen. Weiterhin wird auch StreetPass nicht angeboten, da es sich bei der neuen Konsole um keine dedizierte Handheld-Konsole handelt.